Yerel basında çıkan haberlere göre Mısırlı çelik üreticisi Misr National Steel (Ataqa), yıllık 500.000 mt çelik kütük üretimine yönelik lisans için teknik onay aldı ve şu anda gerekli lisans işlemlerini tamamlıyor.
Şirket, başvurusunun yalnızca yıllık 500.000 mt kütük üretim lisansını kapsadığını ve yıllık 200.000 mt kütük üretimine yönelik ayrı bir lisans için düzenlenen ihaleye katılmadığını açıkladı. Söz konusu açıklama, Ataqa'nın sürekli döküm yöntemiyle yıllık 200.000 mt kütük üretimine yönelik lisans ihalesinden çekildiğine ilişkin basında çıkan haberlerin ardından yapıldı.
Kütük üretim lisansı için nihai onay bekleniyor
Mısırlı çelik üreticisi, kalan lisans işlemlerinin tamamlanmasının ve nihai onayın alınmasının ardından Mısır Borsasına bildirimde bulunacağını belirtti.
Ataqa'nın mevcut yıllık inşaat demiri üretim kapasitesi 780.000 mt seviyesinde yer alıyor. Öte yandan şirket, 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde yıllık %24,3 artışla 175,65 milyon EGP net kâr kaydetti.