﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da inşaat demiri teklifleri yumuşadı, karşı teklifler de düştü

Asya’da ithal inşaat demiri teklifleri, düşen hurda fiyatları ve Çin’den gelen olumsuz sinyaller nedeniyle, geçtiğimiz haftaya oranla yumuşadı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.