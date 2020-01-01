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Asya’da filmaşin fiyatları zayıf talebe rağmen yüksek kaldı, navlun ücretleri arttı

Çin’den dış piyasalara verilen filmaşin fiyatları, yerel filmaşin fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesine rağmen yatay seyretti.

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