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Asya’da filmaşin fiyatları küçük değişiklikler gösterdi, yavaş talep piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Çin çıkışlı ortalama filmaşin fiyatları, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla hafifçe arttı.

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