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Asya’da filmaşin fiyatları Çin’in fiyat yükseltmesi sonucu arttı

Çin’den dış piyasalara verilen ortalama filmaşin fiyatları, vadeli çelik fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla artış gösterdi.

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