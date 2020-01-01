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Asya pazarı Çin’in kütük ihracatına geri dönmesinden henüz çok etkilenmedi, görünüm belirsiz

Çinli tüccarlar kütük ihracat pazarında daha aktif bir şekilde teklif veriyor ancak şu ana kadar tedarik hacmi pek yükselmedi.

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