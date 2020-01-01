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Asya filmaşin piyasasında temkinli beklentiler sürüyor

Çin’den dış piyasalara verilen ortalama filmaşin fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla yatay seyretti.

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