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ABD’de yerel inşaat demiri fiyatlarının yine artması bekleniyor

Piyasa kaynakları, “tüm işaretlerin” ABD yerel inşaat demiri fiyatlarının bir kez daha artacağı yönünde olduğunu söyledi.

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