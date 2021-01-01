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ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları hurda fiyatlarındaki düşüş karşısında sabit kaldı

ABD’de yerel hurda fiyatlarının bu ay beklenenden daha fazla düşmesine ve bu kapsamda çoğu bölgede değirmen hurdası için ...

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