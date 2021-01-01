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ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları değişmedi

ABD yerel inşaat demiri piyasasında bazı oyuncular hurda fiyatlarının bu kış mevsimsel olarak artmasını beklese de, çoğu kişi ...

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