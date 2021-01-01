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ABD’de ithal inşaat demiri talebi tatil dönemi öncesi durgunlaştı

Bu hafta ABD’de ithal inşaat demirine yönelik fiyat sorguları durgunlaştı ve birçok piyasa oyuncusu ticaretin ancak yeni yıldan ...

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