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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları yüksek fakat talep zayıflamaya başladı

ABD’de ithal inşaat demiri için verilen teklifler yükselerek yerel fiyatlara yaklaştı.

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