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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları şimdilik yine sabit

ABD’de bazı piyasa kaynakları ithal inşaat demiri piyasasında bu hafta gözlenen nispeten durgun seyri Pazartesi günkü İşçi ...

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