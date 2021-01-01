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ABD’de inşaat demiri fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Bu ay ABD’de yerel inşaat demiri fiyatlarının hala yatay bir seyir izlemesi bekleniyor, ama SteelOrbis’e bilgi veren piyasa ...

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