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ABD’de filmaşin fiyatları şimdilik değişmedi

ABD yerel piyasasında filmaşin talebi gücünü koruyor ve piyasa kaynakları arzın önceki kadar kısıtlı olmadığını ifade ediyor. Bu ...

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