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ABD’de filmaşin fiyatları arz sıkıntısına rağmen yatay seyrediyor

ABD yerel filmaşin piyasasında “yüksek oranda” arz sıkıntısı olduğu ve alıcıların fiyata bakmaksızın bulabildikleri tonajı aldığı aktarılıyor.

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