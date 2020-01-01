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ABD yerel inşaat demiri piyasasında fiyatlar çoğunlukla aralığın üst sınırında

ABD yerel inşaat demiri piyasasında üreticilerden gelen resmi bir fiyat artışı açıklaması olmasa da fiyatlar spot aralığın üst sınırına doğru arttı.

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