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ABD ithal inşaat demiri piyasası son geçen altyapı yasası konusunda iyimser

ABD’de Temsilciler Meclisi uzun zamandır beklenen altyapı yasasını meclisten geçirdi ve birçok piyasa oyuncusu inşaat demiri ...

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