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Tayvan’da ithal hurda fiyatları yılın başında yavaşça arttı

Tayvan’da ithal hurda fiyatları 2021 yılının Ocak ayının ilk haftasında artış gösterdi.

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