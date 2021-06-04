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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları dibe vurmasının ardından artmaya başladı

Tayvan’da ithal hurda fiyatları bu haftanın başında daha da geriledi ancak Perşembe ve Cuma günleri artmaya başladı.

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