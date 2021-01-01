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Tayvan’da ithal hurda fiyatları bu hafta sertçe düşmesinin ardından dibi görmüş olabilir

Bu hafta Tayvan ithal hurda piyasasındaki aşağı yönlü fiyat seyri devam etti ve fiyatlar en az 25$/mt düştü.

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