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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da hurda fiyatları daha da arttı, ABD çıkışlı arz yükseldiği için fiyat seyri değişebilir

Bu hafta Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları, pek fazla seçeneği olmayan müşteriler alım yapmak istediği için yine sertçe yükseldi.

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