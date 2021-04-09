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< Hurda ve Hammadde

Tayvan ithal hurda piyasasındaki artış devam ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Tayvan’da ithal hurda fiyatları daha da arttı.

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