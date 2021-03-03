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Shagang Group hurda alım fiyatlarını 15,5$/mt daha artırdı, ithalat fiyatları da yükseldi

2 Mart itibarıyla Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 100 RMB/mt (15,5$/mt) artırdı.

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