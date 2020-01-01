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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları sertçe düştü, alıcılar yeni bağlantılar yapma konusunda temkinli

Pakistanlı üreticiler, yerel piyasada hammadde arzında yaşanan sorunun devam etmesine rağmen bekle-gör tutumu sergiliyor.

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