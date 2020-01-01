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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları satışlarda 480$/mt CFR oldu

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Pakistan’da en son yapılan alımlarda ve verilen tekliflerde ithal hurda fiyatları yükseldi.

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