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Japonya çıkışlı hurda fiyatları Kanto ihracat ihalesindeki 58$/mt’luk artışla desteklendi

Yakın zaman önce Kanto Tetsugen ihracat ihalesindeki 58$/mt’luk keskin artış Japonya hurda piyasasındaki fiyatları destekledi.

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