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Demir cevheri fiyatları vadeli fiyatlar ve çelik piyasası tarafından desteklendi, ancak talep baskı altında

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları artan vadeli çelik fiyatları ve Çin çelik piyasasındaki yükseliş eğiliminin desteğiyle bugün hafifçe arttı.

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