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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları bu hafta güçlü, ancak talebin düşmesiyle son 2 gündür hafifçe geriledi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bu haftanın başında büyük artışlar göstermesinin ardından bugün hafifçe düştü.

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