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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları, kok fiyatlarının artmasıyla yeniden yükseldi

21 Mayıs tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları bir kez daha yükseldi.

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