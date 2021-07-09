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Cevher fiyatları talebin zayıflaması nedeniyle düştü

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları talep zayıfladığı için düne kıyasla düşüş gösterdi.

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