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Bangladeş’te ithal hurda fiyatları zayıf talep sonucu düşmeye devam ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Bangladeş’te ithal hurda fiyatları talep hala zayıf olduğu için düştü.

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