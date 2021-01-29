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Avustralya’nın FOB bazında koklaşabilir taş kömürü fiyatları arttı, Çin ithalat piyasası durgun

Çin’e dış piyasalardan verilen koklaşabilir taş kömürü teklifleri hafifçe arttı ve ticari hareketlilik oldukça sınırlı oldu.

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