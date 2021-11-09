Shanghai Leguang Trading: Mevcut ve sonraki çeyrekte üretim kısıtlamaları çelik fiyatlarını yükseltecek

Salı, 09 Kasım 2021 15:40:56 (GMT+3) | İstanbul, Şanghay

SteelOrbis, Shanghai Leguang Trading Yöneticisi Ruan Miaoyun ile Çin’deki en önemli gündem maddelerinden biri olan çelik üretimi kısıtlamalarını, fiyatlardaki eğilimi ve ticaret akışındaki olası değişiklikleri konuştu.

Size göre Çin’deki enerji kısıtlamaları krizi ne zaman çözüme kavuşabilir?

Çin’de enerji sektörüne yönelik arz kısıtlamalarının çoğu bölgede devam edeceğini veya ülke genelinde sık sık yaşanacağını düşünüyorum, çünkü bu sorun sadece fiyatlarda ayarlamalar yaparak kolaylıkla çözülemez. Enerji arzındaki sıkıntı, çelik fiyatlarını kısmen etkilerken, hammadde fiyatlarında gözlenen sürekli artışlar daha önemli bir sorun teşkil ediyor. Aynı zamanda, enerji kısıtlamaları global finansal duruma bir yanıt niteliğinde olabilir, çünkü Çin imalat sektörü batı ülkelerinin parasal gevşeme politikasını uygulamaya devam ediyor. Aynı zamanda, bu kısıtlamalar yüksek enerji tüketen kuruluşları üretim yapılarını geliştirmeye ve verimliliklerini artırmaya zorlayacak.

Sizce bu yıl kış mevsimi ham çelik üretim kısıtlamalarının etkileri ne olacak?

Üretim kısıtlamaları dördüncü çeyrekte ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ham çelik üretiminde azalmaya yol açacak ve dolayısıyla çelik fiyatları artacak. Fakat tüccarlar fiyatlarda büyük dalgalanmalardan kaçınmak için düşük stok tutma stratejisine gidebilirler.

Dördüncü çeyrekte ve yeni yılın ilk çeyreğinde Çin’in yarı mamul ithalatını nasıl görüyorsunuz?

Mevcut durumda yarı mamul ithalatı gerekli. Bu yüzden bence fiyatlar dördüncü çeyrekte, önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar artacak.

Sizce Çin inşaat demiri ithalatına tekrar başlar mı?

Aslına bakarsanız Çin’de genel inşaat demiri kapasitesi fazla. Fakat enerji kısıtlamaları piyasa oyuncularının ithalata olan ilgisini artırdı. Sanırım Çin, çoğunlukla ASEAN ülkelerinden veya Hindistan’dan inşaat demiri alabilir.

Evergrande’deki durumu göz önüne alarak, 2022 yılının ilk yarısındaki çelik tüketimine yönelik beklentiniz nedir? Çin inşaat demiri sektöründeki durgunluk daha uzun sürebilir mi?

Gayrimenkul piyasasının en büyük şirketi olan Evergrande’deki durum, sanayiyi genel olarak negatif etkileyebilir. Bu da, inşaat sektörünün çelik tüketen en büyük sektör olmasından dolayı, çelik talebini azaltacak. Fakat Çin merkezi hükümetinin gayrimenkul piyasasındaki hızlı fiyat artışlarının önüne geçmek için aldığı önlemler piyasa genelindeki potansiyel riskleri bertaraf edecek. Gayrimenkul sektörünün uzun sürecek bir duraklama yaşayacağını düşünmüyorum. Otomotiv ve beyaz eşya gibi diğer sektörlerden de çelik talebi gelecek.

Koklaşabilir taş kömürü ve cevher fiyatlarına yönelik tahmininiz nedir? Aralarındaki fiyat farkı tarihi olarak en yüksek seviyede mi?

Bana kalırsa, ithal demir cevheri ile koklaşabilir taş kömürü fiyatları, ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilere ve vadeli işlemlerdeki spekülasyonlar üzerindeki kontrole bağlı olacak. Gördüğünüz gibi, Çin merkezi hükümeti emtia fiyatları üzerindeki spekülasyonları önlemek için tedbirler alıyor. Ayrıca inşaat ve altyapı faaliyetleri dördüncü çeyrekte ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yavaşlayacak, böylece koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri fiyatları söz konusu dönemlerde gevşeyebilir.