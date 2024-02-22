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Zenith Steel 19-25 Şubat tarihlerinde konvertöründe bakım yapacak

Perşembe, 22 Şubat 2024 12:29:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Zenith Iron and Steel Co., Ltd. (Zenith Steel), 19-25 Şubat tarihleri arasında bir konvertöründe bakım çalışmaları gerçekleştireceğini açıkladı. Altı gün sürecek bakım çalışmaları boyunca şirketin çelik üretimi 40.000 mt düşecek.

Zenith Steel 2023 yılında Çin’in en büyük 500 üreticisi arasında 83. olmuştu. Yıllık yaklaşık 200 milyar RMB (28,2 milyar $) gelir yaratan Zenith Steel çelik döküm, derin işleme, lojistik, ekolojik tarımcılık, eğitim, spor, konaklama, ticaret gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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