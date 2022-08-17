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Yeni para politikası Pakistan’daki çelik tesislerinin kapanmasına neden olabilir

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 14:26:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Pakistan’daki diğer sektörler gibi halihazırda sıkıntı yaşayan çelik sektörünün, Pakistan Merkez Bankası’nın 22 Ağustos tarihinde açıklaması beklenen yeni para politikasıyla daha fazla sıkıntıyla karşılaşacağına yönelik endişeleri var.

Pakistan çelik sektörü nakit akışı sıkıntısı ve hammadde ithalatı için akreditif açılmasına yönelik onay alınamaması gibi sorunlarla karşı karşıya, bu da tesislerin kapanmasına ve tedarik zinciri sıkıntılarına yol açıyor. Bu yılın Temmuz ayında ülkenin hurda ithalatı Haziran ayına kıyasla %22,5 ve yıllık %28,9 düşüşle 173.348 mt seviyesinde kaydedildi.

Pakistan Çelik Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Wajid Bukhari, ülkede 1999 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan %15 oranındaki mevcut faiz oranını, bölgedeki diğer ülkelerdeki oran yaklaşık %2-5 olduğundan sanayi için sürdürülemez olarak değerlendirdi. Wajid Bukhari faiz oranı düşürülmezse, bu tür ani değişikliklerle genişleme veya işletme sermayesi planlamak imkansız olduğu için tesislerin kapanacağını ve işsizliğin ortaya çıkacağını belirtti. Pakistan Merkez Bankası 2021 yılının Eylül ayından bu yana oranları 800 baz puan artırdı ve çelik sektörü bir sonraki para politikası toplantısında daha fazla artış bekliyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri Ekonomi 

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