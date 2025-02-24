Xinjiang Kunyu Steel, 1,5 milyon mt sıcak şerit projesi için onay aldı

Xinjiang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Kunyu Iron & Steel Co., yıllık kapasitesi 1,5 milyon mt olan sıcak haddelenmiş şerit projesi için Kuitun-Dushanzi Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Çevre Koruma Bürosu'ndan onay aldığını duyurdu. Projeye yapılan toplam yatırım 3,09 milyon RMB (430 bin $) tutarındaki çevre yatırımı da dahil olmak üzere 370 milyon RMB'ye (52 milyon $) ulaştı.

Shiheng Special Steel Group’un büyük ölçekli ortak girişimi olan Kunyu Iron & Steel’in yıllık ham çelik üretim kapasitesi 2 milyon mt, yıllık satış geliri ise 6 milyar RMB (840 milyon $) seviyesinde yer alıyor. Yeni projeyle, üreticinin mevcut yıllık 800.000 mt kapasiteli filmaşin hattının yerine 850 mm ebadında sıcak haddelenmiş şerit üretecek yeni bir hat inşa edilecek ve bu hatta ısıtma fırını da dahil edilecek.