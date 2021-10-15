Worldsteel 2021-22 dönemi yönetim kurulu için yeni yetkililer seçti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2021-22 dönemi yönetim kurulu için yeni yetkililer ve üyeler seçtiğini açıkladı.
Hindistan merkezli JSW Steel Ltd.’den Sajjan Jindal, Çin merkezli HBIS Group’tan Yu Yong’un yerine başkanlık pozisyonunu üstlenirken, Yu Yong ve Güney Kore merkezli POSCO’dan Jeong-Woo Choi birliğin yönetim kurulu başkan yardımcıları olacak.
Öte yandan, Türkiye merkezli Çolakoğlu Metalürji A.Ş.’nin Genel Müdürü Uğur Dalbeler, birliğin yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.