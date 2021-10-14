Worldsteel 2021 ile 2022 için çelik talebi büyüme tahminlerini revize etti

Perşembe, 14 Ekim 2021 16:16:23 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2021 ve 2022 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunu revize etti. Buna göre, global çelik talebinin 2021 yılında %4,5 artarak 1,85 milyar mt, 2022 yılında ise %2,7 artışla 1,92 milyar mt olması bekleniyor. Worldsteel’in daha önceki tahmininde, çelik talebinin 2021 yılında %5,8 artarak 1,87 milyar mt’a, 2022 yılında ise %2,7 artışla 1,92 milyar mt seviyesine ulaşması beklendiği belirtilmişti.

Tahmin raporunda, dünya genelinde aşılamanın ilerlemesiyle, Corona virüsünün yeni varyantının önceki dalgalarda görülenden daha az olumsuz etkisi olacağı ifade ediliyor.

Kısa vadeli görünümü yorumlayan worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Saeed Al Remeithi, “2021 yılında çelik talebinde beklenenden daha güçlü bir toparlanma görülmesi, Çin hariç tüm ülkeler genelinde tahminlerimizde yukarı yönlü revizyonlara yol açtı. Bu güçlü toparlanma sayesinde, Çin dışındaki küresel çelik talebinin bu yıl pandemi öncesi seviyesine beklenenden daha erken dönmesi bekleniyor. Gelişmiş ekonomilere yönelik beklentilerimiz, artan aşılama oranlarının ve hükümet destek önlemlerinin olumlu etkisiyle, gelişmekte olan ekonomilere kıyasla artış gösterdi. Özellikle Asya’da olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde vakaların yeniden artmasıyla toparlanma ivmesi kesintiye uğradı,” dedi.

Worldsteel, stok alımlar ve gelişmekte olan ülkelerde aşılamada kaydedilen ilerlemeyle çelik talebinin 2022 yılında toparlanmaya devam etmesini beklese de, sürekli yükselen enflasyon, gelişmekte olan ülkelerde aşılamanın yavaş olması ve Çin’deki büyümenin yavaşlaması bu tahmin için risk oluşturuyor.

Bölgesel olarak bakıldığında worldsteel, Çin’in çelik talebinin, gayrimenkul sektöründe devam eden olumsuz eğilim nedeniyle 2021 yılında %1 düşmesini beklediğini belirtti. Hükümetin yeniden dengeleme politikası ve çevre koruma önlemleri nedeniyle 2022 yılında Çin’in çelik talebinde herhangi bir büyüme beklenmiyor. Çin hariç gelişmekte olan ekonomilerde çelik talebi, emtia fiyatlarındaki ve uluslararası ticaretteki toparlanmanın desteğiyle 2021 yılında toparlanmaya devam etti. 2022 yılında aşılama ilerledikçe, gelişmekte olan ekonomilerdeki koşulların iyileşmesi bekleniyor, ancak pandemi, zayıflayan finansal pozisyonlar ve birikmiş yapısal sorunlar nedeniyle bu ekonomiler üzerinde kalıcı bir etki bırakacak gibi görünüyor. Türkiye açısından ise ülkedeki çelik talebinin, altyapı projeleri ve endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak 2021 yılında yüksek çift haneli büyüme göstermeye devam etmesi ve 2022 yılında kur krizi öncesi seviye olan 36 milyon mt’u aşması bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerdeki çelik talebinin ise 2021 yılında %12,2 ve 2022 yılında %4,3 artarak pandemi öncesi seviyeye ulaşması bekleniyor.

Çelik kullanan sektörler açısından, küresel inşaat sektörünün 2021 yılında düşük faiz oranlarıyla ve hükümetlerin kurtarma planlarının bir parçası olarak altyapı projelerine odaklanmasıyla güçlü bir toparlanma göstermesi bekleniyor. Worldsteel’e göre, tedarik zincirindeki aksaklıklar, küresel otomotiv sektörünün toparlanmasını önemli ölçüde baltalıyor. Biriken talebin dağılmasıyla, 2022 yılında otomobil üretimindeki büyüme yavaşlayacak, ancak yüksek siparişler büyümeye bir miktar destek sağlayacak.