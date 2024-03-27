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Whirlpool Meksika’ya 65 milyon $’lık yatırım yapacak

Çarşamba, 27 Mart 2024 09:46:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool, Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki tesislerinin genişletilmesi için 65 milyon $’lık yatırım yapacağını açıkladı.

Celaya şehrinde yer alan ve 29 hektarlık bir alanı kaplayan genişletme çalışmaları sonrasında ocak, buzdolabı ve yarı otomatik çamaşır makinesi üretimi yapabilecek.

Şirket Meksika’da üç üretim tesisi, altı dağıtım merkezi ve iki teknoloji merkezine sahip. Meksika’da toplam 10.500 işçi çalıştıran Whirlpool’un ülkedeki işçi sayısı bahsi geçen yatırımla birlikte 550 artacak.


Etiketler: Meksika Uzak Doğu Yatırım 

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