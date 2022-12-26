Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %15,9 arttı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 11:43:27 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %15,9 artarak 963.032 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %16,9 düşerek 251.484 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,4 düşüşle 10,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %31,4 düşüş göstererek 3,96 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim % Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim % ABD 83.293 -4,9 861.183 -44,2 Japonya 62.232 -63,1 1.237.921 -41,4 Hong Kong 37.051 -42,1 382.058 -17,5 Singapur 26.721 +11 197.210 +72,9

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler