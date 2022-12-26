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Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %15,9 arttı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 11:43:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %15,9 artarak 963.032 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %16,9 düşerek 251.484 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,4 düşüşle 10,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %31,4 düşüş göstererek 3,96 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim %

ABD

83.293

-4,9

861.183

-44,2

Japonya

62.232

-63,1

1.237.921

-41,4

Hong Kong

37.051

-42,1

382.058

-17,5

Singapur

26.721

+11

197.210

+72,9

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Çin

379,185

+168,3

4.690.315

-0,7

Japonya

180.636

+19,7

1.708.054

+1,1

Tayvan

132.417

+40,9

1.083.225

+7,7

Hindistan

106.847

-24,7

941.054

-37,3

Güney Kore

90.366

-15,7

1.174.938

-12,7

Endonezya

31.180

-21,6

491.343

+96,4

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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