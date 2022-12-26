Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %15,9 arttı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %15,9 artarak 963.032 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %16,9 düşerek 251.484 mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,4 düşüşle 10,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %31,4 düşüş göstererek 3,96 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
ABD
|
83.293
|
-4,9
|
861.183
|
-44,2
|
Japonya
|
62.232
|
-63,1
|
1.237.921
|
-41,4
|
Hong Kong
|
37.051
|
-42,1
|
382.058
|
-17,5
|
Singapur
|
26.721
|
+11
|
197.210
|
+72,9
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
379,185
|
+168,3
|
4.690.315
|
-0,7
|
Japonya
|
180.636
|
+19,7
|
1.708.054
|
+1,1
|
Tayvan
|
132.417
|
+40,9
|
1.083.225
|
+7,7
|
Hindistan
|
106.847
|
-24,7
|
941.054
|
-37,3
|
Güney Kore
|
90.366
|
-15,7
|
1.174.938
|
-12,7
|
Endonezya
|
31.180
|
-21,6
|
491.343
|
+96,4