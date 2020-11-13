Vietnam Çin ve Güney Kore’den ithal kaplamalı çeliğe uygulanan vergi için inceleme başlattı

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ithal bazı kaplamalı çelik ürünlere yönelik antidamping vergilerine tabi olacak yeni Çinli ve Güney Koreli ihracatçılar için inceleme başlatma kararı aldığını açıkladı.
İnceleme başvurusu, 12 Ağustos tarihinde Güney Kore merkezli Dongbu Steel Co. Ltd. tarafından yapıldı.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin’den ithal kaplamalı çelik ürünlerine uygulanan antidamping vergisi %2,53-34,27, Güney Kore’den ithal kaplamalı çelik ürünlerine uygulanan antidamping vergisi %4,71-19,25 oranında yer alıyor.