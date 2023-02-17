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Veysel Yayan: Deprem bölgesinde yenileme için gereken inşaat demiri miktarını karşılayabiliriz

Cuma, 17 Şubat 2023 10:27:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan ülkenin sahip olduğu yaklaşık 24 milyon mt inşaat demiri kapasitesiyle depremden etkilenen şehirleri yeniden inşa etmek için önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ihtiyaç duyulan 4 milyon mt inşaat demirinin rahatça karşılanabileceğini belirtti.

Türkiye çelik sektörünün yaklaşık 18,5 milyon mt yassı mamul üretim kapasitesi olduğunu söyleyen Yayan, konteyner evler için 80.000 mt çeliğe ihtiyaç duyulduğunu, bunun da ülkenin toplam üretiminin yalnızca %1’ine karşılık geldiğini ifade etti.

Bölgedeki 7 adet çelik üreticisinin tesislerinde bir tahribat olmadığını söyleyen Yayan, bazı tesislerin şimdiden çelik üretimine başladığını ancak tam kapasiteyle faaliyet göstermediğini bildirdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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