Vallourec NextChem Tech’e hidrojen depolama çözümü sağlayacak

Salı, 09 Nisan 2024 10:23:07 (GMT+3) | İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, hidrojen depolama sistemini İtalya merkezli NEXTCHEM’in karbonsuzlaşma teknolojileri alanında faaliyet gösteren bağlı kuruluşu NextChem Tech’in yeşil projelerine entegre etmek üzere iş birliğine gittiğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında, NextChem Tech’in yeşil amonyak projesiyle Vallourec’in 100 mt’a kadar gaz halinde hidrojen depolayabilen Delphy yeraltı depolama çözümünün entegre edileceği belirtildi. Fransız şirket, Delphy’yi yeşil hidrojen üreticileri, endüstriyel uygulamalar ve yüksek mobilite için tasarlanmış büyük ölçekli bir dikey çözüm olarak tanımlıyor.

Ayrıca şirketlerin Delphy’yi NEXTCHEM’in teknoloji sağladığı yeşil hidrojen projelerine entegre etme opsiyonunu da araştıracağı ifade edildi.