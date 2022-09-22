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Usiminas Brezilya Rekabet Kurumu’nun hisse kararına karşı çıktı

Perşembe, 22 Eylül 2022 09:25:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Rekabet Kurumu Cade’den rakibi Companhia Siderurgica Nacional’e (CSN) elinde bulunan hisselerini 2014 yılında kararlaştırıldığı üzere satışa çıkarması direktifini vermesini talep etti.

SteelOrbis’in hafta başında da bildirdiği üzere, Cade şirketlerin rakiplerinde bulunan hisse oranlarını %5 ile sınırlandıran kararında değişikliğe gitmiş, şirket yönetimine müdahalede bulunmama şartıyla rakiplerin %5’ten fazla hissesi olabileceğine karar vermişti.

Cade’nin aldığı karara itiraz eden Usiminas’ın talebinin bu hafta bir araya gelecek rekabet kurumu danışmanları tarafından gözden geçirilebileceği söyleniyor.

Usiminas, CSN’nin hissedar olması sebebiyle hisse likiditesinin yavaşladığını ve yönetim kurulu üyesi atamakta zorluklar yaşadığını öne sürdü.

CSN 2011 yılında Usiminas’ın yönetimine müdahale etme amacıyla şirketten hisse satın almaya karar vermişti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) Usiminas 

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