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UMB Steel 700.000 mt kapasiteli Otelu Rosu uzun mamul tesisini yeniden faaliyete geçirme çalışmalarında ilerliyor

Çarşamba, 02 Eylül 2026 14:48:01 (GMT+3)   |   İstanbul

10 yılı aşkın süredir faaliyet göstermeyen Otelu Rosu çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar, UMB Steel'in tesisi yenileme projesini ilerletmesiyle şekillenmeye başladı. 2012 yılından bu yana atıl durumda olan tesisin yıllık yaklaşık 700.000 mt uzun mamul kapasitesiyle yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Söz konusu proje aynı zamanda UMB'nin faaliyetlerini altyapı inşaatının ötesine taşıyarak çelik üretimine genişletmesi anlamına geliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre tesiste hurda bazlı elektrik ark ocaklı çelik üretiminin sürekli döküm ve haddeleme süreçlerine entegre edilmesi bekleniyor. Planlanan ürün gamında inşaat demiri ve diğer düz çubukların yanı sıra kangal ve filmaşin yer alacak ve tesis ağırlıklı olarak inşaat sektöründen gelen talebe yönelik üretim yapacak. Romanya kara yolu ve altyapı sektörlerindeki güçlü konumu göz önüne alındığında UMB'nin bu alandaki faaliyetleri gelecekteki üretimin bir kısmı için ek satış imkânı sağlayabilir. Tesisin faaliyete geçmesinin ardından kalan üretim hacmiyle yerel uzun mamul arzının artabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte yeni kapasitenin gerçek etkisi çoğunlukla tesisin yeniden faaliyete geçeceği dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacak. Romanya'da uzun mamul talebi nispeten zayıf kalırken, tüketim büyük ölçüde altyapı ve kamu yatırımlarındaki ilerlemeye bağlı olmaya devam ediyor. Yine de proje faaliyetlerinin güçlenmesi halinde Otelu Rosu'nun yeniden faaliyete geçmesi, hem yerel arzın artırılmasına hem de altyapı yatırımlarından kaynaklanacak gelecekteki çelik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması açısından daha fazla önem kazanabilir. Aynı zamanda Avrupa çelik sektöründe çevresel gereklilikler sıkılaşmaya devam ederken, elektrik ark ocaklı tesis enerji tüketimi ve emisyonlar açısından bazı avantajlar sağlayabilir.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 24 mm
 
Tedarikçi BALDOGAN DEMIR SAN. VE TIC. A.S.
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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