UMB Steel 700.000 mt kapasiteli Otelu Rosu uzun mamul tesisini yeniden faaliyete geçirme çalışmalarında ilerliyor

10 yılı aşkın süredir faaliyet göstermeyen Otelu Rosu çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar, UMB Steel'in tesisi yenileme projesini ilerletmesiyle şekillenmeye başladı. 2012 yılından bu yana atıl durumda olan tesisin yıllık yaklaşık 700.000 mt uzun mamul kapasitesiyle yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Söz konusu proje aynı zamanda UMB'nin faaliyetlerini altyapı inşaatının ötesine taşıyarak çelik üretimine genişletmesi anlamına geliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre tesiste hurda bazlı elektrik ark ocaklı çelik üretiminin sürekli döküm ve haddeleme süreçlerine entegre edilmesi bekleniyor. Planlanan ürün gamında inşaat demiri ve diğer düz çubukların yanı sıra kangal ve filmaşin yer alacak ve tesis ağırlıklı olarak inşaat sektöründen gelen talebe yönelik üretim yapacak. Romanya kara yolu ve altyapı sektörlerindeki güçlü konumu göz önüne alındığında UMB'nin bu alandaki faaliyetleri gelecekteki üretimin bir kısmı için ek satış imkânı sağlayabilir. Tesisin faaliyete geçmesinin ardından kalan üretim hacmiyle yerel uzun mamul arzının artabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte yeni kapasitenin gerçek etkisi çoğunlukla tesisin yeniden faaliyete geçeceği dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacak. Romanya'da uzun mamul talebi nispeten zayıf kalırken, tüketim büyük ölçüde altyapı ve kamu yatırımlarındaki ilerlemeye bağlı olmaya devam ediyor. Yine de proje faaliyetlerinin güçlenmesi halinde Otelu Rosu'nun yeniden faaliyete geçmesi, hem yerel arzın artırılmasına hem de altyapı yatırımlarından kaynaklanacak gelecekteki çelik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması açısından daha fazla önem kazanabilir. Aynı zamanda Avrupa çelik sektöründe çevresel gereklilikler sıkılaşmaya devam ederken, elektrik ark ocaklı tesis enerji tüketimi ve emisyonlar açısından bazı avantajlar sağlayabilir.