Uluslararası Finans Kurumu Bangladeşli çelik üreticisinin yeni projesini destekleyecek

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Bangladeş merkezli çelik üreticisi Meghna Re-Rolling and Steel Mills Limited’e (MRSL) 100 milyon $’a kadar kredi sağlayacağını duyurdu.

IFC kredisi, MSRL’nin eritme kapasitesi yıllık 1,4 milyon mt ve haddeleme kapasitesi yıllık 900.000 mt seviyelerinde yer alacak elektrik ark ocaklı yeni çelik tesisi kurma yönündeki planlarını destekleyecek.

Bununla birlikte söz konusu elektrik ark ocaklı projenin girdi olarak %90’ın üzerinde hurda kullanacak olması, Bangladeş’in yerel çelik sektöründe döngüselliği ilerletmesine ve nihai mamullerin karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak.