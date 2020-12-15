Ukrayna’nın çelik boru ihracatı Kasım ayında %7,6 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 17:18:53 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Kasım ayında, Ukrayna merkezli çelik tesisleri yıllık bazda %7,6 düşüşle 31.200 mt çelik boru ihraç etti. Değer bakımından, ülkenin çelik boru ihracatı söz konusu ayda yıllık %21,9 düşüşle 34,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Ukrayna merkezli çelik üreticileri yıllık %23,6 düşüşle 431.900 mt çelik boru ihraç etti. Değer bakımından, ülkenin çelik boru ihracatı söz konusu dönemde yıllık %22,3 düşüşle 478,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Toplam boru ihracat sevkiyatlarının çoğunu 318.700 mt ile dikişsiz borular oluştururken, söz konusu ihracatın değeri 411,1 milyon $ oldu.