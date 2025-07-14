Ukraynalı Zaporizhkoks 2 No’lu kok bataryasındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks, 2 No’lu kok bataryasının bakım çalışmalarıyla kapsamlı modernizasyon programının bir sonraki aşamasını tamamladığını açıkladı. Yalnızca 2025 yılında şirket, söz konusu bakım çalışmalarına yaklaşık 50 milyon UAH (1,19 milyon $) yatırım yaptı. Modernizasyon programına 2024-2025 döneminde toplamda 120 milyon UAH’ın (2,86 milyon $) üzerinde yatırım yapıldı.

Söz konusu bakım çalışmaları, üretim sürdürülebilirliğini iyileştirmeye, çevresel etkiyi azaltmaya ve kritik altyapının teknik ömrünü uzatmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası. Tüm onarım çalışmaları, kok üretimi durdurulmadan gerçekleştirildi.

Şirket, 2025 yılında üretim tesislerinin sermaye onarımlarına, iş güvenliği projelerine ve bilgi teknolojilerine 324 milyon UAH yatırım yapmayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında Zaporizhkoks’un yüksek fırın kalite kok üretimi yıllık %5,1 artışla 76.300 mt seviyesinde kaydedildi.