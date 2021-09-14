UK Steel ticari profil ve vasıflı çelik çubuk için iki ayrı kota önerdi

Salı, 14 Eylül 2021 16:42:49 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in eriştiği bir belgeye göre, ticaret birliği UK Steel ve İngiliz Metal Şekillendirme Konfederasyonu (CBM), İngiltere’nin alaşımsız ve diğer alaşımlı ticari profiller ve hafif profilleri içeren 12. kategoriye yönelik çelik koruma sisteminin işleyişine ilişkin sorunları ele alan uzun vadeli bir çözüm olarak bazı düzenlemeler önerdi.

UK Steel ve CBM, önümüzdeki çeyrekten itibaren geçerli olmak üzere, ticari profil ve İngiltere’de arz sıkıntısı olan vasıflı çubuk ürünleri içeren 12. kategorinin bölünmesi gerektiğini düşünüyor. Bu bölünme, her iki segment için tarihi ticaret akışlarını ve yerleşik tedarik zincirlerini korurken, koruma önlemlerinin amaçladığı gibi ithalattaki artışları da önleyecek.

Birlik ve CBM, vasıflı çubuk ithalatçılarının kota tükendiği için alım yaparken ödedikleri verginin geri ödenmesini önerdi. Yeterli yerel arz olduğundan ticari profil ithalatçıları için bu geri ödeme önerisi geçerli olmayacak.

UK Steel, “Kotadaki herhangi bir artış, koruma önlemlerinin amaçlarına aykırı olarak ithalat artışlarının hız kesmeden devam etmesine neden olacak. Bunun yerine, geçici bir vergi geri ödemesi ve 12. kategorinin bölünmesine ilişkin önerimiz, geleneksel vergisiz vasıflı çubuk ithalatına olanak sağlamanın etkili bir yolu olurken, koruma önlemleri ticari çubuk ithalatındaki dalgalanmaları önleyecek. Bu, aynı zamanda İngiliz çelik üreticilerinin ve tüketicilerinin ileriye dönük yeni tedarik zincirleri kurmak için etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayacak,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Haziran ayında İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) söz konusu ürünlere uygulanan koruma önlemlerinin kaldırılmasını önerirken, Eylül ayında bu önerisini yeniden değerlendireceğini belirtmişti.